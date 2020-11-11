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Карантин выходного дня продлится до конца года — СМИ

Так называемый карантинный режим в выходные дни в Украине продлится до конца года.

Об этом сообщили источники в Министерстве здравоохранения и добавили, что в Кабинете министров уже приняли решение об ужесточении карантина до 31 декабря, но еще не оформили его постановлением.

Продлят ли карантин выходного дня после 1 января, пока неизвестно – в правительстве будут смотреть на эпидситуацию в стране.

Читайте: На выходных планируем борьбу с Covid-19: ограничения нового карантина

Карантин выходного дня

11 ноября Кабмин внес изменения в Постановление № 641, которые предусматривают введение в Украине так называемого карантина выходного дня.

На заседании премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что, предварительно, новые ограничения будут длиться до 30 ноября, то есть шесть следующих выходных.

Карантин выходного дня продлится до конца года — СМИ

Источник: Украинская правда

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