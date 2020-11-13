В Украине продолжают фиксировать рекордное количество больных коронавирусом. Учитывая такую ситуацию, Кабмин ввел карантин выходного дня и общегосударственный карантин с ограничениями оранжевой зоны.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал Фактам ICTV о необходимости ограничений, критическом количестве больных и быстрых тестах на коронавирус.

Цель карантина выходного дня

По словам главы Минздрава, для врачей лучшим выходом, с точки зрения остановки распространения болезни ураганными темпами, является полный локдаун как минимум на три-четыре недели. В таком случае уровень заболеваемости уменьшится в три-четыре раза.

Но Минэкономики и Министерство финансов сделали расчеты, согласно которым страна не выдержит жесткого карантина.

— Цель карантина выходного дня одна — чтобы хотя бы в эти два дня максимально разорвать цепь передачи болезни. Мы считаем, что соблюдение правил карантина выходного дня и ограничений общегосударственного карантина позволит остановить резкий рост новых случаев Covid-19. Если мы остановимся на цифрах, которые есть сейчас, то достаточно сложно, но сможем пройти этот период, — объясняет Максим Степанов.

Кроме того, без усиления карантина в больницах просто закончатся места для больных.

Ведь, по словам министра, для украинской системы здравоохранения сверхкритическим количеством является более 20 тыс. больных в сутки. Если будет 25-30 тыс. — тогда возникнет стопроцентная загрузка коек.

— Это математическая модель. Мы видим динамику роста, если ничего не меняем. Сначала еженедельно в больницы госпитализировали 1,5 тыс. больных, потом 2,5 тыс., сейчас это уже 3,5 тыс. человек, дальше будет 5 тыс. Количество коек, предусмотренных для лечения, быстро закончится.

Очереди из-за тестов на Covid-19

Поскольку сейчас все еще есть очереди, чтобы получить результат теста на коронавирус, то Минздрав работает над тем, чтобы уже в ближайшее время изменить ситуацию. В частности планируется, чтобы в Киеве время на получение результата ПЦР-теста занимало не более суток.

Если забор на тест берет мобильная бригада, к примеру, в сельской местности, то результаты должны быть через двое суток. В целом стратегия заключается в том, чтобы после применения быстрых тестов и ИФА-тестов на антиген, через три недели выйти на то, чтобы очередей не было вообще.

Быстрые тесты на коронавирус

По словам Максима Степанова, забор материала для быстрого тестирования будет делать медицинский работник. Однако расширят круг медиков, которые смогут делать эту процедуру.

Для закупки быстрых тестов государство уже выделило 1 млрд грн. Еще 800 млн грн выделят, чтобы закупить около 6 млн тестов. В зависимости от производителя, погрешность этих тестов составляет до 60%.

— Мы сравнили положительные ПЦР-тесты с быстрыми. Условно говоря, из 100 таких тестов положительный результат показали 60. Именно поэтому этот метод не является диагностически подтвержденным. Если быстрый тест будет положительным, то для подтверждения все равно придется делать ПЦР-тест.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 13 ноября, коронавирусом в Украине за сутки заболели еще 11 787 людей, что является очередным антирекордом. Общее количество инфицированных составляет 512 652.

С начала пандемии умерли 9 317 украинцев, выздоровели уже 233 849 пациентов.