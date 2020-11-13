В Україні продовжують фіксувати рекордну кількість хворих на коронавірус. Враховуючи таку ситуацію, Кабмін запровадив карантин вихідного дня і загальнодержавний карантин з обмеженнями помаранчевої зони.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів Фактам ICTV про необхідність обмежень, критичну кількість хворих і швидкі тести на коронавірус.

Мета карантину вихідного дня

За словами очільника МОЗ, для лікарів найкращим виходом, з точки зору зупинення розповсюдження хвороби ураганними темпами, є повний локдаун на щонайменше три-чотири тижні. У такому разі рівень захворюваності зменшиться у три-чотири рази.

Але Мінекономіки та Міністерство фінансів зробили розрахунки, згідно з якими країна не витримає жорсткого карантину.

– Мета карантину вихідного дня єдина – щоб хоча би у ці два дні максимально розірвати ланцюг передання хвороби. Ми вважаємо, що дотримання правил карантину вихідного дня і обмежень загальнодержавного карантину дозволить зупинити різке зростання нових випадків Covid-19. Якщо ми зупинемося на цифрах, які є зараз, то достатньо важко, але зможемо пройти цей період, – пояснює Максим Степанов.

Крім того, без посилення карантину у лікарнях просто закінчаться місця для хворих.

Адже, за словами міністра, для української системи охорони здоров’я надкритичною кількістю є понад 20 тис. хворих за добу. Якщо буде 25-30 тис. – тоді виникне стовідсоткове завантаження ліжок.

– Це математична модель. Ми бачимо динаміку зростання, якщо нічого не змінюємо. Спочатку щотижня в лікарні госпіталізовували 1,5 тис. хворих, потім 2,5 тис., зараз це вже 3,5 тис. людей, далі буде 5 тис. Кількість ліжок, передбачених для лікування, швидко закінчиться.

Черги через тести на Covid-19

Оскільки зараз все ще є черги, щоб отримати результат тесту на коронавірус, то МОЗ працює над тим, щоб вже найближчим часом змінити ситуацію. Зокрема планують, щоб у Києві час на отримання результату ПЛР-тесту займав не більше доби.

Якщо забір на тест бере мобільна бригада, до прикладу, у сільській місцевості, то результати повинні бути за дві доби. Загалом стратегія полягає у тому, щоб після застосування швидких тестів та ІФА-тестів на антиген, за три тижні вийти на те, щоб черг не було взагалі.

Швидкі тести на коронавірус

За словами Максима Степанова, забір матеріалу для швидкого тестування робитиме медичний працівник. Однак розширять коло медиків, які зможуть робити цю процедуру.

Для закупівлі швидких тестів держава вже виділила 1 млрд грн. Ще 800 млн грн виділять, щоб закупити близько 6 млн тестів. Залежно від виробника, похибка цих тестів становить до 60%.

– Ми порівняли позитивні ПЛР-тести зі швидкими. Умовно кажучи, зі 100 таких тестів позитивний результат показали 60. Саме тому цей метод не є діагностично підтвердженим. Якщо швидкий тест буде позитивним, то для підтвердження все одно доведеться робити ПЛР-тест.

Коронавірус в Україні

Станом на 13 листопада, на коронавірус в Україні за добу захворіли ще 11 787 людей, що є черговим антирекордом. Загальна кількість інфікованих становить 512 652.

Від початку пандемії померли 9 317 українців, одужали вже 233 849 пацієнтів.