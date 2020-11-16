35 тыс. инфицированных в день: Степанов назвал последствия отмены карантина

Если отменить все карантинные меры, то в Украине ежедневный прирост инфицированных коронавирусом достигнет 35 тыс.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире Свободы слова на ICTV, отвечая на призывы некоторых представителей местных властей отменить карантин выходного дня.

— Я понимаю, что иногда прямо так настроены. Затем мы получим очень быстро заполненность 100% койко-мест в больницах и коллапс медицинской системы, — сказал Степанов.

Ни одна страна мира еще не придумала других способов сдерживания развития эпидемии, чем введение противоэпидемических мероприятий, добавил министр.

— Если мы не будем вводить противоэпидемические мероприятия, у нас будет катастрофа. Медицинская система не выдержит нагрузки ни при каких обстоятельствах, — сказал Степанов.

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Карантин выходного дня

Кабинет министров Украины принял решение о введении карантина выходного дня на территории всей страны.

Строгий карантин будет действовать с 00.00 субботы до 00.00 понедельника.

Полиция закрыла 1 500 торговых точек, десятки ночных клубов и тренажерных залов за нарушение карантина на выходных.

Власти ряда городов Украины проигнорировали выполнение постановления правительства, назвав карантин выходного дня бесполезным.