PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Віталій Плахотний |

35 тыс. инфицированных в день: Степанов назвал последствия отмены карантина

Если отменить все карантинные меры, то в Украине ежедневный прирост инфицированных коронавирусом достигнет 35 тыс.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире Свободы слова на ICTV, отвечая на призывы некоторых представителей местных властей отменить карантин выходного дня.

— Я понимаю, что иногда прямо так настроены. Затем мы получим очень быстро заполненность 100% койко-мест в больницах и коллапс медицинской системы, — сказал Степанов.

Ни одна страна мира еще не придумала других способов сдерживания развития эпидемии, чем введение противоэпидемических мероприятий, добавил министр.

— Если мы не будем вводить противоэпидемические мероприятия, у нас будет катастрофа. Медицинская система не выдержит нагрузки ни при каких обстоятельствах, — сказал Степанов.

Читайте: Карантин необходимо усиливать без предупреждений за неделю — Ляшко

Карантин выходного дня

Кабинет министров Украины принял решение о введении карантина выходного дня на территории всей страны.

Строгий карантин будет действовать с 00.00 субботы до 00.00 понедельника.

Полиция закрыла 1 500 торговых точек, десятки ночных клубов и тренажерных залов за нарушение карантина на выходных.

Власти ряда городов Украины проигнорировали выполнение постановления правительства, назвав карантин выходного дня бесполезным.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка