35 тис. інфікованих щодня: Степанов назвав наслідки скасування карантину

Якщо скасувати усі карантинні заходи, то в Україні щоденний приріст інфікованих коронавірусом сягне 35 тис.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі Свободи слова на ICTV, відповідаючи на заклики деяких представників місцевих влад скасувати карантин вихідного дня.

– Я розумію, що інколи прямо так налаштовані. Потім ми отримаємо дуже швидко заповненість 100% ліжко-місць в лікарнях і колапс медичної системи, – сказав Степанов.

Жодна країна світу ще не вигадала інших способів стримування розвитку епідемії, ніж запровадження протиепідемічних заходів, додав міністр.

– Якщо ми не будемо запроваджувати протиепідемічні заходи, у нас буде катастрофа. Медична система не витримає навантаження ні за яких обставин, – сказав Степанов.

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Карантин вихідного дня

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня на території всієї країни.

Суворий карантин діятиме з 00.00 суботи до 00.00 понеділка.

Поліція закрила 1 500 торгових точок, десятки нічних клубів та тренажерних залів за порушення карантину на вихідних.

Влада низки міст України проігнорувала виконання постанови уряду, назвавши карантин вихідного дня марним.