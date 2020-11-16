В Украине во время карантина выходного дня мобильность населения сократилась на 18-27%.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Мобильность украинцев в субботу сократилась на 18%, а в воскресенье – на 27%.

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По словам Ляшко, если бы карантинные ограничения выполнялись в полной мере, то мобильность была бы еще меньше.

— Мы и надеемся, что наша совместная коммуникация в течение этой недели приведет к тому, что на следующей неделе мобильность населения уменьшится еще вдвое — до 50%, — отметил Виктор Ляшко.

Он добавил, что снижение мобильность приводит к уменьшению контактов между людьми, а значит и количество инфицированных коронавирусом упадет.

По словам главного санврача, Минздрав не поддерживает инициативу парламента об обязательстве Кабмина предупреждать о введении карантина не ранее чем за семь дней. Причиной он назвал то, что ограничения вводятся в оперативном порядке.

Карантин выходного дня

11 ноября Кабмин принял решение о введении карантина выходного дня с 14 ноября в течение минимум трех недель. Запрещено работать ТРЦ, развлекательным заведениям, принимать посетителей ресторанам и кафе и салонам красоты.

На выходные клиентов будут обслуживать только АЗС, аптеки и продуктовые магазины. Общепит может работать навынос.