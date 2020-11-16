В Україні під час карантину вихідного дня мобільність населення скоротилася на 18-27%.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Мобільність українців в суботу скоротилася на 18%, а в неділю – на 27%.

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За словами Ляшка, якби карантинні обмеження виконувалися у повному обсязі, то мобільність була б ще меншою.

– Ми сподіваємося, що наша спільна комунікація протягом цього тижня приведе до того, що наступного тижня мобільність населення зменшиться ще вдвічі – до 50%, – зазначив Віктор Ляшко.

Він додав, що зниження мобільності призводить до зменшення контактів між людьми, а значить і кількість інфікованих коронавірусом впаде.

За словами головного санлікаря, МОЗ не підтримує ініціативу парламенту про зобов’язання Кабміну попереджати про введення карантину не раніше ніж за сім днів. Причиною він назвав те, що обмеження вводяться в оперативному порядку.

Карантин вихідного дня

11 листопада Кабмін ухвалив рішення щодо запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада впродовж мінімум трьох тижнів. Заборонено працювати ТРЦ, розважальним закладам, приймати відвідувачів, ресторанам та кафе та салонам краси.

На вихідні клієнтів обслуговуватимуть лише автозаправка, аптеки та продуктові магазини. Заклади харчування можуть працювати на виніс.