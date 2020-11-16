Карантин выходного дня: Зеленский предлагает улучшить программы помощи бизнесу

Президент Украины Владимир Зеленский предложил усовершенствовать программы помощи гражданам во время карантина.

Такое заявление он озвучил 16 ноября во время селекторного совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем, секретарем Офиса президента Кириллом Тимошенко, секретарем СНБО Александром Даниловым и другими ключевыми должностными лицами.

По мнению Зеленского, введение карантина выходного дня — эффективное решение. Всемирная организация здравоохранения отметила, что именно на выходных люди наиболее подвержены заражениям.

— При этом надо возобновить и усовершенствовать все программы экономической помощи предпринимателям, одиноким людям и тем, кто потерял работу.

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По статистике Совета национальной безопасности Украины, благодаря усилению карантина на выходных между людьми уменьшилось количество контактов.

В городах с населением более 100 тыс. активность жителей снизилась в субботу на 18,5%, а в воскресенье на 27%.

Карантин выходного дня могут отменить

С 14 ноября в Украине действует карантин выходного дня. Он предусматривает усиление мер безопасности по противодействию коронавирусу на выходные.

В этот период не могут работать заведения общественного питания, культурные учреждения, торговые центры.

16 ноября в Верховной Раде зарегистрировали проект закона об отмене карантина выходного дня. Вице-спикер ВР Елена Кондратюк выступила с поддержкой документа.