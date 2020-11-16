Труханова переизбрали мэром Одессы

Городским головой Одессы, скорее всего, станет Геннадий Труханов. Такие результаты вытекают из заседания городского избиркома города.

После получения протоколов всех окружных комиссий стало известно, что за Труханова проголосовали 93 921 человек, сообщил сайт 048.ua.

За кандидата от оппозиционной платформы — За жизнь Николая Скорика — 72 974.

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В то же время Одесская городская территориальная избирательная комиссия, которая приняла все районные протоколы по выборам мэра, решила не устанавливать окончательные результаты голосования.

Члены ТИК заявили, что сильно устали и отложили подведение итогов завтра на 11.00.













Одесский ТИК принял протоколы из всех районов города — побеждает Труханов / 4 фотографии

По данным экзит-пола КМИС, в Труханова 56,7% голосов, а в Скорика — 40,9%.

Труханов впервые стал мэром Одессы на внеочередных выборах в мае 2014 года, а затем был вновь избран на местных выборах в октябре 2015 года.

Выборы мэра Украинки

В Украинке Обуховского района Киевской области 15 ноября прошел второй тур выборов мэра. На них победил кандидат от Европейской солидарности Александр Туренко.

Кандидат от Европейской солидарности набрал 51,5% поддержки — за него проголосовали 2852 избирателей

Источник: 048.ua

Фото: 048.ua