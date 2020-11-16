Выборы мэра Одессы — результаты второго тура и нарушения

В Одессе продолжается подсчет голосов на выборах мэра.

Согласно первым результатам, в Киевском районе города действующего мэра Одессы Геннадия Труханова поддержали 21 097 человек, а Николая Скорика – 20 939. В Малиновском районе за Труханова отдали свои голоса 22 485 человек, а за Скорика – 16 658. В Суворовском районе Труханов набрал 28 583 голоса избирателей, Скорик — 20 000.











Выборы мэра Одессы: первые результаты и нарушения во время голосования / 3 фотографии

Нарушения на выборах мэра в Одессе

Представители Опоры сообщили, что на втором туре выборов мэра в Одессе не были зафиксированы серьезные нарушения.

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По словам координатора наблюдателей Опоры Анастасии Матвиенко, подготовка к выборам осуществлялась в крайне сжатые сроки – за 10 дней. В частности, из-за этого принимая решение о втором туре, в ТИК не учли требования о сроках, которые предусмотрены в Избирательном кодексе.

— Из-за этого были нарушены сроки изготовления и передачи бюллетеней в районные ТИК, – рассказала Матвиенко.

Среди зафиксированных нарушений традиционная выдача бюллетеня без предъявления паспорта, попытки сфотографировать результат волеизъявления, голосование вне кабинок.

Выборы мэра в Одессе — экзитпол

В Одессе во втором туре выборов городского головы победил действующий мэр Геннадий Труханов. Об этом свидетельствуют данные экзитпола Киевского международного института социологии.

Во второй тур в Одессе вышли Труханов и нардеп от оппозиционной платформы- За жизнь Николай Скорик.