Труханова переобрали міським головою Одеси

Міським головою Одеси, швидше за все, стане Геннадій Труханов. Такі результати випливають із засідання міського виборчкому міста.

Після отримання протоколів від усіх окружних комісій стало відомо, що за Труханова проголосували 93 921 чоловік.

За кандидата від Опозиційної платформи – За життя Миколи Скорика – 72 974.

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Водночас Одеська міська територіальна виборча комісія, яка прийняла всі районні протоколи по виборах мера, вирішила не встановлювати остаточні результати голосування.

Члени ТВК заявили, що сильно втомилися і відклали підведення підсумків завтра на 11.00.













Одеська ТВК прийняла протоколи з усіх районів міста – перемагає Труханов / 4 фотографии У Київському районі міста чинного мера Одеси Геннадія Труханова підтримало 21 097 чоловік, а Миколу Скорика – 20 939. У Малиновському районі за Труханова віддали свої голоси 22 485 осіб, а за Скорика – 16 658. У Суворовському районі Труханов набрав 28 583 голоси виборців, Скорик – 20 000. У Приморському районі за Труханова проголосувало 21 756 осіб, а за Скорика – 15 337.

За даними екзит-полу КМІС, у Труханова 56,7% голосів, а у Скорика – 40,9%.

Труханов вперше став мером Одеси на позачергових виборах у травні 2014 року, а потім був знову обраний на місцевих виборах в жовтні 2015 року.

Порушення на виборах в Одесі

Представники Опори повідомили, що у другому турі виборів мера в Одесі не було зафіксовано серйозних порушень.

Серед зафіксованих порушень традиційна видача бюлетеня без пред’явлення паспорта, спроби сфотографувати результат волевиявлення, голосування поза кабінками.

Джерело: КВУ

Фото: КВУ