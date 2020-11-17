Верховная Рада IX созыва соберется на пленарное заседание во вторник, 17 ноября. Нардепы рассмотрят ряд законопроектов, но сначала проголосуют за внесение в повестку дня проекта постановления о своевременном информировании граждан в случае усиления противоэпидемических мер с целью надлежащей подготовки к такому усиления карантина.

В первом чтении парламентарии рассмотрят проекты законов, которые касаются Налогового кодекса по детенизации рынка, Хозяйственного кодекса и социальной помощи детям с инвалидностью.

Во втором чтении политики пересмотрят бюджет Украины на 2020 год и вероятно внесут изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защиты населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни.

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Засідання Верховної Ради 17.11.2020 – порядок денний

По вопросам ратификации нардепы рассмотрят:

гарантийное соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком;

возможность присоединения к Соглашению о развитии мультимодальных перевозок ТРАСЕКА;

присоединения к Протоколу об устойчивом развитии сельского хозяйства и сельской местности к Рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат.

Коронавирус в Раде

В Верховной Раде Украины зафиксировали очередную вспышку коронавируса. Заболели спикер Дмитрий Разумков и его заместитель Руслан Стефанчук, из-за чего заседание Рады будет вести заместитель спикера Елена Кондратюк.

В общем коронавирус диагностировали у 75 народных депутатов — это каждый шестой.