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Факты / Украина / Политика
Віталій Плахотний |

Рада может рассмотреть постановление об отмене карантина выходного дня — Железняк

Верховная Рада планирует во вторник, 17 ноября, рассмотреть законопроект о возобновлении работы е-декларирования и постановление об отмене карантина выходного дня.

Об этом сообщил заместитель председателя фракции Голос Ярослав Железняк после онлайн-совещания председателей фракций парламента.

По его словам, народные депутаты рассматривают возможность переноса части заседаний на следующей неделе, но планируют точно собраться во вторник.

Не окончательная повестка дня заседания, которая может быть утверждена 16 ноября:

  • закон Разумкова о возвращении е-декларирования и другие законы, связанные со скандальным решением Конституционного суда;
  • постановление о надлежащей подготовке к карантинным мероприятиям;
  • отсрочка РРО — обязательного применения регистратора расчетных операций для физических лиц-предпринимателей.

Также Рада может принять постановление об отмене карантина выходного дня.

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