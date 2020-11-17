Во вторник, 17 ноября Верховная Рада IX созыва соберется на пленарное заседание. Нардепы рассмотрят ряд важных законопроектов.

В первом чтении парламентарии рассмотрят законопроекты об изменениях в Налоговом и Хозяйственном кодексах, а также социальной помощи детям с инвалидностью.

Во втором чтении депутаты рассмотрят внесение изменений в Государственный бюджет 2020 и в закон О публичных закупках.

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Также на повестке дня у нардепов будет несколько вопросов ратификации.

Отмена карантина выходного дня

В пятницу, 13 ноября, заместитель председателя фракции Голос Ярослав Железняк рассказал, что Верховная Рада планирует во вторник рассмотреть законопроект о возобновлении работы э-декларирования и постановление об отмене карантина выходного дня.

Народные депутаты так же рассматривают возможность переноса части заседаний на следующей неделе