У вівторок, 17 листопада Верховна Рада IX скликання збереться на пленарне засідання. Нардепи розглянуть низку важливих законопроектів.

У першому читанні парламентарі розглянуть законопроекти щодо змін у Податковому та Господарському кодексах, а також соціальної допомоги дітям з інвалідністю.

У другому читанні депутати розглянуть внесення змін до Державного бюджету 2020 та до закону Про публічні закупівлі.

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Також на порядку денному у народних обранців буде кілька питань ратифікації.

Скасування карантину вихідного дня

У п’ятницю, 13 листопада, заступник голови фракції Голос Ярослав Железняк розповів, що Верховна Рада планує у вівторок розглянути законопроект про відновлення роботи е–декларування та постанову про скасування карантину вихідного дня.

Народні депутати такж розглядають можливість перенесення частини засідань наступного тижня