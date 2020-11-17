У вівторок, 17 листопада Верховна Рада IX скликання збереться на пленарне засідання. Нардепи розглянуть низку важливих законопроектів.
У першому читанні парламентарі розглянуть законопроекти щодо змін у Податковому та Господарському кодексах, а також соціальної допомоги дітям з інвалідністю.
У другому читанні депутати розглянуть внесення змін до Державного бюджету 2020 та до закону Про публічні закупівлі.
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Також на порядку денному у народних обранців буде кілька питань ратифікації.
Скасування карантину вихідного дня
У п’ятницю, 13 листопада, заступник голови фракції Голос Ярослав Железняк розповів, що Верховна Рада планує у вівторок розглянути законопроект про відновлення роботи е–декларування та постанову про скасування карантину вихідного дня.
Народні депутати такж розглядають можливість перенесення частини засідань наступного тижня