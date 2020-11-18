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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Вікторія Гірко |

НБУ вводит в обращение монету, посвященную Госпогранслужбе

Национальный банк Украины 19 ноября вводит в обращение монету номиналом 10 грн, посвященную Государственной пограничной службе. Она относится к серии Вооруженные силы Украины.

На аверсе монеты изображен малый Государственный герб, надпись Украина, эмблема Госпогранслужбы, стилизованные лавровая и калиновая ветви, а также логотип Банкнотно-монетного двора Нацбанка.

На реверсе можно увидеть надпись Государственная пограничная служба, контуры карты страны, символический пограничный столб и композиции, символизирующие деятельность Госпогранслужбы в воздухе, на суше и на море.

Читайте: Нацбанк выбрал лучшую монету Украины

  • НБУ вводит в обращение монету, посвященную Госпогранслужбе
  • НБУ вводит в обращение монету, посвященную Госпогранслужбе
  • НБУ вводит в обращение монету, посвященную Госпогранслужбе
  • НБУ вводит в обращение монету, посвященную Госпогранслужбе
НБУ вводит в обращение монету, посвященную Госпогранслужбе / 2 фотографии

В августе этого года НБУ ввел в обращение новую монету номиналом 10 грн День памяти павших защитников Украины.

Ее создали для почтения памяти украинских военнослужащих и добровольцев, отдавших жизнь в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Источник: НБУ

Фото: НБУ

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