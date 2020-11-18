Національний банк України 19 листопада вводить в обіг монету номіналом 10 грн, присвячену Державній прикордонній службі. Вона належить до серії Збройні сили України.

На аверсі монети зображено малий Державний герб, напис Україна, емблему Держприкордонслужби, стилізовані лаврову і калинову гілки, а також логотип Банкнотно-монетного двору Нацбанку.

На реверсі можна побачити напис Державна прикордонна служба, контури карти країни, символічний прикордонний стовп і композиції, які символізують діяльність Держприкордонслужби в повітрі, на суші і на морі.

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НБУ вводить в обіг монету, присвячену Держприкордонслужбі / 2 фотографии

У серпні цього року НБУ увів у обіг нову монету номіналом 10 грн День пам’яті полеглих захисників України.

Її створили для вшанування пам’яті українських військовослужбовців та добровольців, які віддали життя у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Джерело: НБУ

Фото: НБУ