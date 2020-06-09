Нацбанк выбрал лучшую монету Украины

Национальный банк Украины объявил победителя в номинации Лучшая монета 2019 года.

Лучшим стал набор из четырех памятных монет Пектораль с изображением на реверсе старинной скифской пекторали.

Это серебряная монета номиналом 10 гривен.

Читайте: Нацбанк выпускает монету номиналом 1000 грн

Автор эскиза — художница Наталья Фандикова. Скульпторы — Анатолий Демьяненко и Владимир Демьяненко. Программное моделирование — Виталий Андриянов.

Номинация Лучшее раскрытие темы

Победу одержала памятная монета Предоставление Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

На реверсе 5-гривневой нейзильберовой монеты изображен на фоне куполов Софийского собора фрагмент Томоса.

Авторы эскиза — художники Владимир Таран, Александр Харук и Сергей Харук. Скульпторы — Святослав Иваненко и Владимир Демьяненко.

10 гривен в металле

3 июня Нацбанк ввел в обращение монеты номиналом 10 грн, которые постепенно заменят соответствующие банкноты.

10-гривневая монета больше в диаметре за монеты номиналом 1, 2 и 5 грн. Она тяжелее и толще, имеет рифление на гурте, поэтому ее будет легко отличить.

Бумажные деньги постепенно будут заменяться в обращении монетами вследствие естественного износа.