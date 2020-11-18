В Украине планируют ввести накопительную пенсионную систему для отдельных категорий людей в возрасте до 35 лет.

Соответствующий проект закона согласовал Кабмин на заседании 18 ноября.

Профессиональную накопительную систему предлагается ввести для лиц моложе 35 лет, работающих в особо тяжелых и опасных условиях.

Участники самостоятельно выбирать негосударственный пенсионный фонд, в который будут направляться страховые взносы через Пенсионный фонд.

Читайте: Шмыгаль объяснил, когда будет результат от карантина выходного дня

Вводятся три профессиональные программы:

программа №1 — дает право на пенсию после 50 лет;

программа №2 — при 55 лет;

программа №3 — возможность добровольно приобрести право на участие в системе после 55 лет.

Объем средств для такой накопительной системы составит 2-3 млрд грн в год.

— Расчеты проведены до 2050 года показывают, что от введения такой системы выигрывают и работники, и работодатели, и вообще экономика страны, — заявил Шмыгаль.

Получение пенсии

Кабмин своим решением позволил пенсионерам получать пенсию, субсидии или пособие на текущий банковский счет.

К этому при обращении в Пенсионный фонд или органов социальной защиты населения, нужно было открыть счет для получения пенсии или сразу на месте выбрать получение пенсии через Укрпочту.