В Україні планують запровадити накопичувальну пенсійну систему для окремих категорій людей віком до 35 років.

Відповідний проект закону погодив Кабмін на засіданні 18 листопада.

Професійну накопичувальну систему пропонується запровадити для осіб молодше 35 років, які працюють в особливо важких та небезпечних умовах.

Учасники самостійно вибиратимуть недержавний пенсійний фонд, до якого спрямовуватимуться страхові внески через Пенсійний фонд.

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Запроваджуються три професійні програми:

програма №1 ― дає право на пенсію після 50 років;

програма №2 ― при 55 років;

програма №3 ― можливість добровільно набути право на участь в системі після 55 років.

Приблизний об’єм коштів для такої накопичувальної системи становитиме 2-3 млрд грн на рік.

– Розрахунки проведені до 2050 року показують, що від введення такої системи виграють і працівники, і роботодавці, і загалом економіка країни, – заявив Шмигаль.

Отримання пенсії

Кабмін своїм рішенням дозволив пенсіонерам отримувати пенсію, субсидії чи грошову допомогу на поточний банківський рахунок.

До цього під час звернення до Пенсійного фонду чи органів соціального захисту населення, потрібно було відкрити рахунок для отримання пенсії чи одразу на місці обрати отримання пенсії через Укрпошту.