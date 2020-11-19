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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Вікторія Гірко |

Когда Украина может получить транш от МВФ — в правительстве дали прогноз

Украина может получить очередной транш Международного валютного фонда до конца 2020 или в начале 2021 года.

Такой прогноз озвучил в эфире одного из телеканалов представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан. Вместе с деньгами от МВФ Украина должна получить и макрофинансовую помощь от ЕС.

— Действительно, два транша уже не получим. Это точно. Сейчас речь идет о получении транша или в конце этого года или в начале следующего. Также к этому подвязана макрофинансовая помощь ЕС, которая составляет €600 млн.

Читайте: Нацбанк надеется на визит миссии МВФ в Украину до конца года — Шевченко

Накануне президент Украины Владимир Зеленский обсудил с директором-распорядителем Фонда Кристалиной Георгиевой приезд миссии МВФ.

Он заверил, что Украина не останавливалась в выполнении взятых на себя обязательств в рамках программы stand-by и добавил, что все структурные маяки, предусмотренные для пересмотра программы МВФ, выполнены.

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