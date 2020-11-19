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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Вікторія Гірко |

Коли Україна може отримати транш від МВФ – в уряді дали прогноз

Україна може отримати черговий транш Міжнародного валютного фонду до кінця 2020 або на початку 2021 року.

Такий прогноз озвучив в ефірі одного з телеканалів представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан. Разом з грошима від МВФ Україна повинна отримати і макрофінансову допомогу від ЄС.

– Справді, два транші вже не отримаємо. Це точно. Зараз йдеться про отримання одного траншу або в кінці цього року, або на початку наступного. Також до цього підв’язана макрофінансова допомога ЄС, яка становить €600 млн.

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Напередодні президент України Володимир Зеленський обговорив з директором-розпорядником Фонду Крісталіною Георгієвою приїзд місії МВФ.

Він запевнив, що Україна не зупинялася у виконанні взятих на себе обов’язків у межах програми stand-by і додав, що всі структурні маяки, передбачені для перегляду програми МВФ, виконані.

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