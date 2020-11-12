PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Нацбанк надеется на визит миссии МВФ в Украину до конца года — Шевченко

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко надеется, что миссия Международного валютного фонда может прибыть в Украину до конца года.

Однако даты пребывания миссии будут известны после решения ряда вопросов, которые беспокоят МВФ.

— Чтобы появились даты, нужно достичь прогресса во всех блоках вопросов. Если пути решения вопросов будут наработаны, и мы с обеих сторон начнем двигаться, то я в этом вопросе оптимист — у Украины есть все шансы получить миссию МВФ до конца этого года.

Читайте: Ситуация с КСУ не повлияет на отношения Украины и МВФ — Шмыгаль

По словам главы НБУ, сейчас с МВФ обсуждают три блока вопросов, которые касаются решения Конституционного Суда и антикоррупционной деятельности, проекта госбюджета Украины на 2021 год и работы самого Национального банка.

Кирилл Шевченко также отметил, что наибольшее беспокойство вызвало решение КСУ об отмене статьи, предусматривающей наказание за недостоверное декларирование имущества. Однако реакция президента показала, что Украина и в дальнейшем готова бороться с коррупцией.

Накануне Кирилл Шевченко заявил, что Украина готова к работе миссии МВФ и рассчитывает получить транш до конца 2020 года.

Сотрудничество с МВФ позволит увеличить международные резервы страны до $29-30 млрд. В июне Киев уже получил $2,1 млрд.

Источник: Голос Америки

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка