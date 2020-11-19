Мы все заинтересованы в истине и согласии: ОП об обысках в Музее революции достоинства

19 ноября правоохранители провели обыски в помещении Музея революции достоинства. В Офисе президента прокомментировали это событие и выразили обеспокоенность.

— Понятно, что этот незаурядный день всегда вызывает эмоции, всегда переживается остро. Для миллионов украинцев до сих пор живы те ощущения, которые были во время Майдана. Поэтому любая неосторожность сейчас может восприниматься как вызов ценностям Майдана или как сознательная игра на общественных противоречиях. Неужели было обязательно именно сейчас проводить эти обыски, даже если следствие считает их нужными? Понятно, что это точно не способствует общественному согласию в государстве, — говорится в сообщении.

В связи с этим в Офисе президента отмечают, что правоохранители должны учитывать такие вещи, когда нет срочной необходимости для следственных действий.

— По своему содержанию вопрос о сегодняшних событиях в Музее сводится к конкретным и четким документальным вещам. Согласно сообщениям правоохранителей, речь идет о подозрении в отношении должностных лиц Музея в хищении средств. Если деньги действительно растрачены, если действительно было злоупотребление служебным положением, то это легко доказать. А значит, все все увидят, — сказано в сообщении.

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Кроме этого подчеркнули, что должен быть четкий правовой путь, потому что любое цивилизованное общество заинтересовано в корректном выполнении законов для предотвращения правонарушений в государстве.

— Мы все заинтересованы в истине и согласии. Этим, собственно, и должны завершиться сегодняшние события вокруг музея Революции достоинства — четким юридическим заключением, — подытожили в Офисе президента.

Музей Революции достоинства

Музей Революции достоинства в Киеве создан 18 ноября 2015 года, а в 2016 году получил статус национального.

Это единственный национальный музей, посвященный сбору, экспонированию, интерпретации и распространению историй о событиях Революции достоинства.