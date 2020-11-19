Ми всі зацікавлені у правді та злагоді: ОП про обшуки в Музеї революції гідності

19 листопада правоохоронці провели обшуки в приміщенні Музею революції гідності. В Офісі президента прокоментували цю подію та висловили занепокоєння.

– Зрозуміло, що цей непересічний день завжди викликає емоції, завжди переживається гостро. Для мільйонів українців ще й досі живі ті відчуття, які були під час Майдану. Тому будь-яка необережність зараз може сприйматися як виклик цінностям Майдану або як свідома гра на суспільних суперечностях. Невже було обов’язково саме зараз проводити ці обшуки, навіть якщо слідство вважає їх потрібними? Зрозуміло, що це точно не сприяє суспільній злагоді у державі, – зазначили в ОП.

Офіс глави держави наголосив, що правоохоронці повинні враховувати такі речі, коли немає термінової необхідності для слідчих дій.

– За своїм змістом питання про сьогоднішні події в Музеї зводиться до конкретних та чітких документальних речей. Згідно з повідомленнями правоохоронців, йдеться про підозру щодо посадовців Музею у розкраданні коштів. Якщо гроші справді розтрачені, якщо дійсно було зловживання службовим становищем, то це легко довести. А отже, всі все побачать, – йдеться у повідомленні.

Читайте: У Музеї Революції гідності та вдома у директора провели обшуки – причина

Зокрема зазначили, що повинен бути чіткий правовий шлях, тому що будь-яке цивілізоване суспільство зацікавлене в коректному виконанні законів для запобігання правопорушень в державі.

– Ми всі зацікавлені у правді та злагоді. Цим, власне, й мають завершитися сьогоднішні події навколо Музею Революції Гідності – чітким юридичним висновком, – резюмувало відомство.

Музей Революції гідності

Музей Революції гідності у Києві створений 18 листопада 2015 року, а в 2016 році отримав статус національного.

Це єдиний національний музей, присвячений збору, експонуванню, інтерпретації та розповсюдженню історій про події Революції гідності.