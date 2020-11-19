19 ноября в музее Революции Достоинства и его директора Игоря Пошивайла полиция провела обыски по иску суда. Полиция подозревает чиновников музея в краже средств и злоупотреблении властью.

Обновлено в 14.00. Правоохранители назвали причину обыска в музее Революции Достоинства и его директора. Они подозревают должностных лиц учреждения в краже средств в размере 100 млн грн, которые выделили на реконструкцию объекта.

Следствие сообщило, что в настоящее время проводится досудебное расследование по делу по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Обновлено в 11.58. Следователи полиции и Службы безопасности Украины проводят обыски в помещениях Национального музея Революции достоинства.

Об этом сообщил директор музея Игорь Пошивайло и добавил, что обыски также проводились у него дома.

— В 7.00 ворвались в дом с обыском следователи полиции и СБУ. Так же утром эти же ребята заблокировали работу еще двух помещений Национального музея Революции достоинства, — написал Пошивайло в Facebook.

Позже пресс-служба музея сообщила, что в здании начался обыск.

У нас обшук! У ці хвилини саме відкрили і проводимо міжнародний науковий форум, готуємо заходи до річниці Революції Гідності, тому… деталі згодом. Опубликовано Національний музей Революції Гідності • Maidan Museum Четверг, 19 ноября 2020 г.

Во время досудебного расследования следователи установили, что в декабре 2018 музей Революции достоинства заключил договор на выполнение строительных работ с ООО. Также были перечислены на его счет авансовый платеж в размере более 111 млн грн для выполнения строительных работ.

Читайте: Предлагали бизнесмену помощь за $500 тыс.: в Киеве задержали мошенников

Срок выполнения работ был определен с декабря 2018 по август 2019 года. По данным следствия, строительство так и не началось.

Остаток средств по объекту на казначейском счете подрядчика по состоянию на март 2020 составил 9,8 млн грн.

Музей Революции достоинства

Музей Революции достоинства в Киеве создан 18 ноября 2015 года, а в 2016 году получил статус национального.

Это единственный национальный музей, посвященный сбору, экспонированию, интерпретации и распространению историй о событиях Революции достоинства.