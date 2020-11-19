В Ивано-Франковске в субботу и воскресенье, 21 и 22 ноября, будет действовать карантин выходного дня.

Об этом заявил городской голова Руслан Марцинкив.

Хотя, 13 ноября исполнительный комитет Ивано-Франковского городского совета сделал субботы и воскресенья в ноябре рабочими, чтобы отменить введенный правительством карантин выходного дня.

— В субботу и воскресенье, к сожалению, будет карантин выходного дня. Правительство не учитывает решения местных органов власти, трактует их по-своему. По моему убеждению, этот карантин выходного дня ничего не дает, ведь говорить о серьезных последствиях нельзя, потому что пять дней мы работаем в обычном режиме, а два дня не работаем, — отметил Марцинкив.

Читайте: Шмыгаль объяснил, когда будет результат от карантина выходного дня

По его словам, таким образом нельзя прервать цепь передачи инфекции.

— Сегодня бизнес правильно ставит вопрос, как компенсировать все потери субботы и воскресенья. Особенно субботы, потому что для тех, кто продает одежду, это самый прибыльный день, — отметил Марцинкив.

Карантин выходного дня

Карантин выходного дня — это взвешенная альтернатива полному локдауну. Пока его вводить не будут, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 18 ноября.

Результат будет видно через две-три недели. Тогда количество заболевших будет составлять 12-15 тыс. случаев в сутки.