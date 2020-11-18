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Факты / Украина / Общество
Андрій Жигайло |

Шмыгаль объяснил, когда будет результат от карантина выходного дня

Карантин выходного дня — это взвешенная альтернатива полном локдауну.

Пока полный локдаун вводить не будут, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

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— Если мы все будем соблюдать правила, то сможем увидеть результат за две-три недели, — заявил он.

Результатом он называет выход на плато в количестве больных — 12-15 тыс. случаев в сутки.

 

Источник: Кабмин

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