В Івано-Франківську в суботу та неділю, 21 та 22 листопада, діятиме карантин вихідного дня. Хоча

Про це заявив міський голова Руслан Марцінків.

Хоча, 13 листопада виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради зробив суботи та неділі у листопаді робочими, щоб скасувати запроваджений урядом карантин вихідного дня

– У суботу і неділю, на жаль, буде карантин вихідного дня. Уряд не зважає на рішення місцевих органів влади, трактує їх по-своєму. На моє переконання, цей карантин вихідного дня нічого не дає, адже говорити про серйозні наслідки не можна, тому що п’ять днів ми працюємо у звичному режимі, а два дні не працюємо, – зазначив Марцінків.

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За його словами, у такий спосіб не можна перервати ланцюг передавання інфекції.

– Сьогодні бізнес правильно ставить питання, як компенсувати всі втрати суботи та неділі. Особливо суботи, бо для тих, хто продає одяг, це найприбутковіший день, – зазначив Марцінків.

Половина українців підтримує карантин

Карантин вихідного дня підтримує 49% українців. Стільки ж проти, свідчать дані опитування соціологічної групи Рейтинг.

Водночас тільки 35% очікують, що у результаті реалізації проекту поширення коронавірусу зменшиться, зате 62% – не згодні з цим.