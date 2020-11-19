19 листопада у музеї Революції Гідності та його директора Ігоря Пошивайла поліція провела обшуки за позовом суду. Поліція підозрює чиновників музею у розкраданні коштів та зловживанні владою.

Оновлено о 14.00. Правоохоронці назвали причину обшуку у музеї Революції Гідності та його директора. Вони підозрюють посадовців закладу у крадіжчі коштів у розмірі 100 млн грн, які виділили на реконструкцію об’єкта.

Слідство повідомило, що нині проводиться досудове розслідування по справі за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Оновлено о 11.58. Слідчі поліції та Служби безпеки України провели обшуки у приміщеннях Національного музею Революції гідності.

Про це повідомив директор музею Ігор Пошивайло і додав, що обшуки також проводилися у нього вдома.

– О 7.00 увірвалися до будинку з обшуком слідчі поліції та СБУ. Так само вранці ці ж хлопці заблокували роботу ще двох приміщень Національного музею Революції гідності, – написав Пошивайло у Facebook.

Пізніше прес-служба музею повідомила, що в будівлі розпочався обшук.

У нас обшук! У ці хвилини саме відкрили і проводимо міжнародний науковий форум, готуємо заходи до річниці Революції Гідності, тому… деталі згодом. Опубликовано Національний музей Революції Гідності • Maidan Museum Четверг, 19 ноября 2020 г.

Під час досудового розслідування слідчі встановили, що в грудні 2018 року музей Революції гідності уклав договір на виконання будівельних робіт з ТОВ. Також було перераховано на його рахунок авансовий платіж у розмірі більше 111 млн грн для виконання будівельних робіт.

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Строк виконання робіт був визначений з грудня 2018 року по серпень 2019 року. За даними слідства, будівництво так і не розпочалось.

Залишок коштів по об’єкту на казначейському рахунку підрядника станом на березень 2020 року становив 9,8 млн грн.

Музей Революції гідності

Музей Революції гідності у Києві створений 18 листопада 2015 року, а в 2016 році отримав статус національного.

Це єдиний національний музей, присвячений збору, експонуванню, інтерпретації та розповсюдженню історій про події Революції гідності.