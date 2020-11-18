Двух киевлян задержали за попытку завладения мошенническим способом $500 тыс. Такое вознаграждение они требовали у представителя иностранной компании за помощь в расследовании уголовного производства, в котором предприятие является потерпевшим, а также возмещении нанесенного ущерба и наказании виновных.

Главный аргумент мошенников — якобы личные связи с руководством Офиса генерального прокурора.

Их задержали сотрудники ГБР и СБУ во время получения части суммы — $250 тыс.

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Продолжаются следственные действия. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.











Предлагали бизнесмену помощь за $500 тыс.: в Киеве задержали мошенников / 3 фотографии

$60 тыс. за должность в Минобороны

Недавно задержали киевлянку, которая предлагала экс-директору одного из предприятий руководящую должность в Министерстве обороны Украины за $60 тыс.

Женщина обещала устроить его на работу с помощью связей в Минобороны и Министерстве юстиции.