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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

По заявлению соратника Януковича: ГБР вызвало на допрос лидеров Майдана

Государственное бюро расследований еще 1 октября открыло производство относительно возможного государственного переворота во время Евромайдана — по заявлению народного депутата от ОПЗЖ, заместителя генпрокурора времен Виктора Януковича Рената Кузьмина. Более того, перед седьмой годовщиной Революции Достоинства на допрос в ГБР вызвали лидеров Майдана.

Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина в соцсети сообщила, что по этому делу ГБР хочет допросить экс-секретаря СНБО Александра Турчинова, бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия, мэра Киева Виталия Кличко, экс-нардепа Сергея Пашинского, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и экс-нардепа Татьяну Чороновол.

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Часть из них подтвердили, что получили повестки на допрос.

Турчинов еще 3 ноября написал в соцсети, что ГБР “продуцирует дела на заказ ОПЗЖ”.

Андрей Парубий сообщил в комментарии УНИАН, что действительно получил повестку на допрос в качестве свидетеля на понедельник, 23 ноября, однако позже его перенесли, но не сказали, на какую дату.

 

Отримав чергову повістку від Державного бюро розслідувань. Цього разу мене викликають для допиту з “розслідування…

Опубликовано Олександром Турчиновым Вторник, 3 ноября 2020 г.

Чорновил говорит, что повестка пришла ей в офис Народного фронта в одной пачке с повестками Яценюку, Турчинову и Парубию.

 

Проілюструю повісткою допис Володимира Омеляна:
Спершу планували святкування, потім — арешти, а далі вирішили…

Опубликовано Тетяной Чорновол Четверг, 19 ноября 2020 г.

Яценюк так прокомментировал новое дело ГБР:

— Все эти события не случайность. Их цель — унизить борьбу украинцев за собственную свободу.

 

Напередодні відзначення річниці початку Революції Гідності:

1. Суд знімає заочний арешт з Януковича.

2. ДБР…

Опубликовано Арсеній Яценюком Четверг, 19 ноября 2020 г.

Результаты расследования дел Майдана в 2020

Сейчас специальное подразделение ГБР расследует более 50 дел по событиям на Майдане.

С начала 2020 года привлечены к уголовной ответственности 34 человека, в том числе 22 правоохранителя, четыре судьи, два прокурора и шесть гражданских лиц, а также задержаны четыре человека.

Фото: Getty Images

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