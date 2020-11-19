Государственное бюро расследований еще 1 октября открыло производство относительно возможного государственного переворота во время Евромайдана — по заявлению народного депутата от ОПЗЖ, заместителя генпрокурора времен Виктора Януковича Рената Кузьмина. Более того, перед седьмой годовщиной Революции Достоинства на допрос в ГБР вызвали лидеров Майдана.
Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина в соцсети сообщила, что по этому делу ГБР хочет допросить экс-секретаря СНБО Александра Турчинова, бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия, мэра Киева Виталия Кличко, экс-нардепа Сергея Пашинского, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и экс-нардепа Татьяну Чороновол.
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Часть из них подтвердили, что получили повестки на допрос.
Турчинов еще 3 ноября написал в соцсети, что ГБР “продуцирует дела на заказ ОПЗЖ”.
Андрей Парубий сообщил в комментарии УНИАН, что действительно получил повестку на допрос в качестве свидетеля на понедельник, 23 ноября, однако позже его перенесли, но не сказали, на какую дату.
Отримав чергову повістку від Державного бюро розслідувань. Цього разу мене викликають для допиту з “розслідування…
Опубликовано Олександром Турчиновым Вторник, 3 ноября 2020 г.
Чорновил говорит, что повестка пришла ей в офис Народного фронта в одной пачке с повестками Яценюку, Турчинову и Парубию.
Проілюструю повісткою допис Володимира Омеляна:
Спершу планували святкування, потім — арешти, а далі вирішили…
Опубликовано Тетяной Чорновол Четверг, 19 ноября 2020 г.
Яценюк так прокомментировал новое дело ГБР:
— Все эти события не случайность. Их цель — унизить борьбу украинцев за собственную свободу.
Напередодні відзначення річниці початку Революції Гідності:
1. Суд знімає заочний арешт з Януковича.
2. ДБР…
Опубликовано Арсеній Яценюком Четверг, 19 ноября 2020 г.
Результаты расследования дел Майдана в 2020
Сейчас специальное подразделение ГБР расследует более 50 дел по событиям на Майдане.
С начала 2020 года привлечены к уголовной ответственности 34 человека, в том числе 22 правоохранителя, четыре судьи, два прокурора и шесть гражданских лиц, а также задержаны четыре человека.