Государственное бюро расследований еще 1 октября открыло производство относительно возможного государственного переворота во время Евромайдана — по заявлению народного депутата от ОПЗЖ, заместителя генпрокурора времен Виктора Януковича Рената Кузьмина. Более того, перед седьмой годовщиной Революции Достоинства на допрос в ГБР вызвали лидеров Майдана.

Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина в соцсети сообщила, что по этому делу ГБР хочет допросить экс-секретаря СНБО Александра Турчинова, бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия, мэра Киева Виталия Кличко, экс-нардепа Сергея Пашинского, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и экс-нардепа Татьяну Чороновол.

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Часть из них подтвердили, что получили повестки на допрос.

Турчинов еще 3 ноября написал в соцсети, что ГБР “продуцирует дела на заказ ОПЗЖ”.

Андрей Парубий сообщил в комментарии УНИАН, что действительно получил повестку на допрос в качестве свидетеля на понедельник, 23 ноября, однако позже его перенесли, но не сказали, на какую дату.