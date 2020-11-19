Державне бюро розслідувань ще 1 жовтня відкрило провадження щодо можливого державного перевороту під час Євромайдану – за заявою народного депутата від ОПЗЖ, заступника генпрокурора часів Віктора Януковича Рената Кузьміна. Більш того, перед сьомою річницею Революції Гідності на допит в ДБР викликали лідерів Майдану.

Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкіна у соцмережі повідомила, що у цій справі ДБР хоче допитати екс-секретаря РНБО Олександра Турчинова, колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія, мера Києва Віталія Кличка, екс-нардепа Сергія Пашинського, колишнього прем’єр-міністра Арсенія Яценюка та екс-нардепа Тетяну Чороновол.

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Частина з них підтвердили, що отримали повістки на допит.

Турчинов ще 3 листопада написав у соцмережі, що ДБР “продукує прави на замовлення ОПЗЖ”.

Андрій Парубій сьогодні повідомив у коментарі УНІАН, що справді отримав повістку на допит як свідок на понеділок, 23 листопада, проте пізніше його перенесли, але не сказали, на яку дату.