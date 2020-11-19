Державне бюро розслідувань ще 1 жовтня відкрило провадження щодо можливого державного перевороту під час Євромайдану – за заявою народного депутата від ОПЗЖ, заступника генпрокурора часів Віктора Януковича Рената Кузьміна. Більш того, перед сьомою річницею Революції Гідності на допит в ДБР викликали лідерів Майдану.
Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкіна у соцмережі повідомила, що у цій справі ДБР хоче допитати екс-секретаря РНБО Олександра Турчинова, колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія, мера Києва Віталія Кличка, екс-нардепа Сергія Пашинського, колишнього прем’єр-міністра Арсенія Яценюка та екс-нардепа Тетяну Чороновол.
Читайте: У Музеї Революції гідності та вдома у директора провели обшуки – причина
Частина з них підтвердили, що отримали повістки на допит.
Турчинов ще 3 листопада написав у соцмережі, що ДБР “продукує прави на замовлення ОПЗЖ”.
Андрій Парубій сьогодні повідомив у коментарі УНІАН, що справді отримав повістку на допит як свідок на понеділок, 23 листопада, проте пізніше його перенесли, але не сказали, на яку дату.
Отримав чергову повістку від Державного бюро розслідувань. Цього разу мене викликають для допиту з “розслідування…
Опубликовано Олександром Турчиновым Вторник, 3 ноября 2020 г.
Чорновол каже, що повістка прийшла їй в офіс Народного фронту в одній пачці з повістками Яценюку, Турчинову і Парубію.
Проілюструю повісткою допис Володимира Омеляна:
Спершу планували святкування, потім – арешти, а далі вирішили…
Опубликовано Тетяной Чорновол Четверг, 19 ноября 2020 г.
Яценюк так прокоментував нову справу ДБР:
– Всі ці події не випадковість. Їх мета – принизити боротьбу українців за власну свободу.
Напередодні відзначення річниці початку Революції Гідності:
1. Суд знімає заочний арешт з Януковича.
2. ДБР…
Опубликовано Арсеній Яценюком Четверг, 19 ноября 2020 г.
Результати розслідування справ Майдану у 2020
Нині спеціальний підрозділ ДБР розслідує понад 50 справ щодо подій на Майдані.
З початку 2020 року притягнуто до кримінальної відповідальності 34 особи, зокрема 22 правоохоронці, чотири судді, два прокурори та шість цивільних осіб, а також затримано чотирьох громадян.