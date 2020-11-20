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Факты / Украина
Віталій Плахта |

Кабмин уволил Буславец: в Минэнерго новый и.о. главы

Кабинет министров уволил Ольгу Буславец с поста и.о. главы Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

— Поздравляю с назначением нового и.о. министра энергетики Юрия Николаевича Бойко. Не путать с лидером ОПЗЖ Юрием Анатольевичем Бойко, — написал он.

Со своей стороны представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан подтвердил, что соответствующее решение об увольнении Буславец приняло правительство.

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Разделение Минэкоэнерго

27 мая Кабинет министров Украины принял постановление, которым Министерство энергетики и защиты окружающей среды разделилось на два ведомства.

Министерство экологии было выделено в отдельное ведомство, а министерство энергетики продолжило работать на прежней основе.

16 апреля Кабинет министров Украины назначил Ольгу Буславець на должность первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды для выполнения обязанностей главы министерства.

Источник: Интерфакс-Украина

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