Кабмін звільнив Буславець: у Міненерго новий в.о. глави

Кабінет міністрів звільнив Ольгу Буславець з посади в.о. глави Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

– Вітаю з призначенням нового в.о. міністра енергетики Юрія Миколайовича Бойка. Не плутати з лідером ОПЗЖ Юрієм Анатолійовичем Бойком, – написав він.

Зі свого боку представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан підтвердив, що відповідне рішення про звільнення Буславець ухвалив уряд.

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Розділення Мінекоенерго

27 травня Кабінет міністрів України схвалив постанову, якою Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища поділилося на два відомства.

Міністерство екології було виділено в окреме відомство, а Міністерство енергетики продовжило функціонувати на колишній основі.

16 квітня Кабінет міністрів України призначив Ольгу Буславець на посаду першого заступника міністра енергетики та захисту навколишнього середовища для виконання обов’язків очільника міністерства.