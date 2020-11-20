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Факти / Україна
Віталій Плахта |

Кабмін звільнив Буславець: у Міненерго новий в.о. глави

Кабінет міністрів звільнив Ольгу Буславець з посади в.о. глави Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

– Вітаю з призначенням нового в.о. міністра енергетики Юрія Миколайовича Бойка. Не плутати з лідером ОПЗЖ Юрієм Анатолійовичем Бойком, – написав він.

Зі свого боку представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан підтвердив, що відповідне рішення про звільнення Буславець ухвалив уряд.

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Розділення Мінекоенерго

27 травня Кабінет міністрів України схвалив постанову, якою Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища поділилося на два відомства.

Міністерство екології було виділено в окреме відомство, а Міністерство енергетики продовжило функціонувати на колишній основі.

16 квітня Кабінет міністрів України призначив Ольгу Буславець на посаду першого заступника міністра енергетики та захисту навколишнього середовища для виконання обов’язків очільника міністерства.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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