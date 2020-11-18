В Украине могут вернуться веерные отключения электричества — причина

Зимой украинская энергосистема может не справиться с ростом потребления электроэнергии, что грозит веерными отключениями электричества.

Причина — Минэнерго, возглавляемое в. о. министра Ольгой Буславец, в течение года ограничивало работу АЭС и пренебрегало плановыми ремонтами блоков атомных станций.

Сейчас на АЭС работают по 10 блоков из 15, а раньше в начале зимнего сезона работало не менее 12 энергоблоков.

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Это последствия политики Буславец, направленной на поддержку не государственной дешевой энергетики, а мопоноплиста дорогой альтернативной енерегетики и тепловой.

В этом году впервые объемы атомной генерации сравнялись с тепловой, то есть Енрегоатом несет миллиардные убытки, а частные монополисты забирают всю прибыль. Система на грани коллапса.

Результат работы Минэнерго — в платежках за электроэнергию цена киловаттов увеличилась на 30-35%. И оплачивает эти счета украинский бизнес, который и так едва выживает из-за коронакризаиса.

С декабря 2020 года тариф Укрэнерго на передачу электроэнергии может увеличиться на 30% – до 312,76 грн/МВт-ч. НКРЭКУ приняла соответствующий проект постановления.

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