21 ноября проходит семь лет с начала Революции достоинства. Во время протестов против коррупции пострадали более 2,5 тыс. человек, в том числе погибло 13 правоохранителей и 78 гражданских.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала о результатах расследования по делу Евромайдана. Она подчеркнула, что сейчас продолжается расследование 60 уголовных производств.

Кроме того, о подозрении сообщили 37 лицам: восьми гражданским лицам, 26 правоохранителям (10 следователям и двум прокурорам), трем судьям. В 86 судебных делах обвиняются 176 человек.

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Также избраны меры пресечения в виде содержания под стражей бывшим:

президенту Украины (подозревается в узурпации власти);

главе Службы безопасности Украины;

министру обороны Украины и министру внутренних дел Украины (обвиняются в организации в период с 18 по 20 февраля 2014 года умышленных убийств, покушений на убийства и террористического акта).

Годовщина Революции достоинства

На 21 ноября в Украине приходится седьмая годовщина Революции достоинства. Протесты на Майдане начались 21 ноября 2013 года. После отказа Украины вступать в Европейский союз народ вышел на митинги, которые длились 93 дня.

По указу бывшего президента Петра Порошенко, 21 ноября в Украине устанавливается государственный праздник День Достоинства и Свободы. В этот день чествуют протесты Евромайдана и Оранжевой революции.