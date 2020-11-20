Государственное бюро расследований опровергает, что допросы участников Революции достоинства имеют политические мотивы. Там отмечают, что активистов вызвали в качестве свидетелей.

— Следственные действия, а именно допросы указанных лиц в качестве свидетелей, обусловлены необходимостью выполнения статьи 2 УПК Украины относительно обеспечения быстрого, полного и беспристрастного расследования всех обстоятельств уголовного производства. Информация о политических мотивах вызовов участников Революции достоинства на допросы в ГБР не соответствует действительности, — говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что в настоящее время все допросы приостановлены из-за ситуации с коронавирусом.

Дело Майдана

Государственное бюро расследований еще 1 октября открыло производство относительно возможного государственного переворота во время Евромайдана — по заявлению народного депутата от ОПЗЖ, заместителя генпрокурора времен Виктора Януковича Рената Кузьмина.

По информации СМИ, перед седьмой годовщиной Революции достоинства на допрос в ГБР вызвали лидеров Майдана, в частности экс-секретаря СНБО Александра Турчинова, бывшего спикера Верховной Рады Андрей Парубия, мэра Киева Виталия Кличко, экс-нардепа Сергея Пашинского, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и экс-нардепа Татьяну Чороновол.