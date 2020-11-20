21 листопада минає сім років від початку Революції гідності. Під час протестів проти корупції постраждало понад 2,5 тис. осіб, зокрема загинуло 13 правоохоронців і 78 цивільних.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова розповіла про результати розслідування щодо справи Євромайдану. Вона підкреслила, що наразі триває розслідування 60 кримінальних проваджень.

Крім того, повідомлено про підозру 37 особам: восьми цивільним особам, 26 правоохоронцям (10 слідчим і двом прокурорам), трьом суддям. У 86 судових справах обвинувачуються 176 осіб.

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Також обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою колишнім:

президенту України (підозрюється в узурпації влади);

очільнику Служби безпеки України;

Міністру оборони України та Міністру внутрішніх справ України (звинувачуються в організації у період з 18 по 20 лютого 2014 року умисних вбивств, замахів на вбивства та терористичного акту).

Річниця Революції гідності

На 21 листопада в Україні припадає сьома річниця Революції гідності. Протести на Майдані розпочалися 21 листопада 2013 року. Після відмови України вступати до Європейського союзу народ вийшов на мітинги, які тривали 93 дні.

За указом колишнього президента Петра Порошенка, 21 листопада в Україні встановлюється державне свято День Гідності та Свободи. У цей день вшановують протести Євромайдану та Помаранчевої революції.