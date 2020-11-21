ЦИК назвала победителей второго тура местных выборов 2020, который состоялся в Украине 15 ноября.
Граждане избирали мэров Одессы, Сум, Луцка, Херсона, Каменца-Подольского, Краматорска и Украинки (Киевская область).
Кто победил на выборах:
- Одесса — мэром города останется Геннадий Труханов, его поддержали 54,28% жителей города;
- Сумы — глава города также не изменится, победил Александр Лысенко, получил голоса 60,32% горожан;
- Луцк — должность мэра получил Игорь Полищук, за него проголосовали 54,6% избирателей;
- Херсон — мэром стал Игорь Колыхаев, имеет поддержку 63,59% избирателей;
- Краматорск — победил самовыдвиженец Александр Гончаренко, поддержка — 57,85%;
- Каменец-Подольский — мэром стал Михаил Поситко, за него отдали голоса более 60% избирателей;
- Украинка — победил Александр Туренко, более 50% поддержки избирателей.
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Местные выборы в Украине
ЦИК назвала партии, получившие больше всего мандатов на местных выборах в Украине.
Среди лидеров — Слуга народа, Батькивщина и ОПЗЖ.
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