ЦИК назвала победителей второго тура местных выборов 2020, который состоялся в Украине 15 ноября.

Граждане избирали мэров Одессы, Сум, Луцка, Херсона, Каменца-Подольского, Краматорска и Украинки (Киевская область).

Кто победил на выборах:

Одесса — мэром города останется Геннадий Труханов, его поддержали 54,28% жителей города;

Сумы — глава города также не изменится, победил Александр Лысенко, получил голоса 60,32% горожан;

Луцк — должность мэра получил Игорь Полищук, за него проголосовали 54,6% избирателей;

Херсон — мэром стал Игорь Колыхаев, имеет поддержку 63,59% избирателей;

Краматорск — победил самовыдвиженец Александр Гончаренко, поддержка — 57,85%;

Каменец-Подольский — мэром стал Михаил Поситко, за него отдали голоса более 60% избирателей;

Украинка — победил Александр Туренко, более 50% поддержки избирателей.

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Местные выборы в Украине

ЦИК назвала партии, получившие больше всего мандатов на местных выборах в Украине.

Среди лидеров — Слуга народа, Батькивщина и ОПЗЖ.

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