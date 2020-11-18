Какие партии получили больше мандатов на местных выборах

Центральная избирательная комиссия обнародовала перечень партий, получивших больше всего мандатов по итогам местных выборов в 2020 году. Представители президентской партии Слуга народа получили в этом списке самый большой показатель.

Рейтинг мандатов:

Слуга народа — почти 17,59% (5 809 человек);

Батькивщина — более 12,39% депутатов (4 093 человека);

ОПЗЖ — 11,75% (3 881 депутаты);

За майбутнє — более 11,42% (3 773 человек);

Европейская солидарность — почти 10,73% (3 543 человек);

Наш край — почти 5,13% (1 694 человек);

Всеукраинское объединение Свобода — более 2,61% (863 человек);

Украинская стратегия Гройсмана — почти 1,72% (567 человек);

Пропозиція — более 1, 66% (549 человек);

Радикальная партия Олега Ляшко — почти 1,62% (535 человек).

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Также в ЦИК отмечают, что 6 586 избранных депутатов были самовыдвиженцами. В целом представители 110 партий на разных уровнях получили мандат в местных советах.

Данные еще не являются окончательными, поскольку сведения о результатах местных выборов еще продолжают поступать от территориальных избирательных комиссий.

Местные выборы в Украине

25 октября в Украине прошли местные выборы, во время которых украинцы избирали мэров, сельских голов, а также депутатов местных горсоветов и райсоветов.

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