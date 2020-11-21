ЦВК назвала переможців другого туру місцевих виборів 2020, який відбувся в Україні 15 листопада.

Громадяни обирали мерів Одеси, Сум, Луцька, Херсона, Кам’янця-Подільського, Краматорська та Українки (Київська область).

Хто переміг на виборах:

Одеса – мером міста залишиться Генадій Труханов, його підтримали 54,28% мешканців міста;

Суми – очільник міста також не зміниться, переміг Олександр Лисенко, отримав голоси 60,32% містян;

Луцьк – посаду мера виборов Ігор Поліщук, за нього проголосувало 54,6% виборців;

Херсон – мером став Ігор Колихаєв, має підтримку 63,59% виборців;

Краматорськ – переміг самовисуванець Олександр Гончаренко, підтримка – 57,85%;

Кам’янець-Подільський – мером став Михайло Посітко, за нього віддали голоси понад 60% виборців;

Українка – переміг Олександр Туренко, понад 50% підтримки виборців.

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Місцеві вибори в Україні

ЦВК назвала партії, які отримали найбільше мандатів на місцевих виборах в Україні.

Серед лідерів – Слуга народу, Батьківщина та ОПЗЖ.

Детальніше про місцеві вибори 2020 в Україні читайте на Фактах ICTV.