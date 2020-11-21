ЦВК назвала переможців другого туру місцевих виборів 2020, який відбувся в Україні 15 листопада.
Громадяни обирали мерів Одеси, Сум, Луцька, Херсона, Кам’янця-Подільського, Краматорська та Українки (Київська область).
Хто переміг на виборах:
- Одеса – мером міста залишиться Генадій Труханов, його підтримали 54,28% мешканців міста;
- Суми – очільник міста також не зміниться, переміг Олександр Лисенко, отримав голоси 60,32% містян;
- Луцьк – посаду мера виборов Ігор Поліщук, за нього проголосувало 54,6% виборців;
- Херсон – мером став Ігор Колихаєв, має підтримку 63,59% виборців;
- Краматорськ – переміг самовисуванець Олександр Гончаренко, підтримка – 57,85%;
- Кам’янець-Подільський – мером став Михайло Посітко, за нього віддали голоси понад 60% виборців;
- Українка – переміг Олександр Туренко, понад 50% підтримки виборців.
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Місцеві вибори в Україні
ЦВК назвала партії, які отримали найбільше мандатів на місцевих виборах в Україні.
Серед лідерів – Слуга народу, Батьківщина та ОПЗЖ.
Детальніше про місцеві вибори 2020 в Україні читайте на Фактах ICTV.