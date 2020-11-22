Центральная избирательная комиссия распустила весь состав Коцюбинской поселковой ТИК и обязала сформировать новый состав избирательной комиссии.

Для подачи новых кандидатур у местных организаций политических партий есть время до 22.00 22 ноября.

А не позднее 18.00 следующего дня состав ТИК должен быть сформирован.

Причиной прекращения полномочий Коцюбинской поселковой ТИК стали неоднократные нарушения Конституции Украины, Избирательного кодекса Украины и законов Украины, объяснили в ЦИК.

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Нарушения во время второго тура выборов

22 ноября в Украине проходит второй тура местных выборов 2020 года, во время которого наблюдатели фиксируют первые нарушения.

Наблюдатели зафиксировали, как во Львове секретарь УИК вычеркнула ручкой несколько избирателей, а в Полтаве члены комиссий получили СМС с требованием не идти на выборы.