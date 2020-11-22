Другий тур місцевих виборів 2020 проходить без серйозних порушень – ЦВК

У день голосування під час другого туру місцевих виборів 2020 року в Україні відкрилися 1 648 виборчих дільниць у дев’яти регіонах.

Пізніше, ніж планувалося, відкрилася тільки одна виборча дільниця в Полтаві, повідомила Центральна виборча комісія.

Серйозних системних порушень, через які результати другого туру місцевих виборів 2020 можна було б поставити під сумнів, не зафіксовано, зазначили в ЦВК.

Вибори в умовах коронавірусу

Контроль за виконанням протиепідемічних правил під час волевиявлення покладено на членів ДВК, додали в Центральній виборчій комісії.

На дільницях людям міряють температуру, а виборці з ознаками захворювання голосують в окремих кабінах.

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Де проходять вибори

Повторне голосування з виборів міського голови проходить в 11 містах України: Дніпрі, Нікополі (Дніпропетровська обл.), Слов’янську (Донецька обл.), Ужгороді (Закарпатська обл.), Бердянську (Запорізька обл.), Дрогобичі (Львівська обл.), Львові , Миколаєві, Полтаві, Рівному, Черкасах.

Орієнтовно на виборчі дільниці прийдуть більше 2,5 млн українців.