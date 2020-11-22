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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Второй тур местных выборов: какая явка избирателей на 20.00

По данным общественной сети Опора, во время повторного голосования на выборах мэров городов в 11 городах Украины явка избирателей на момент закрытия участков, то есть на 20.00, составила 29,23% (погрешность — 1,3%).

На местных выборах 25 октября явка на этот час составляла 35,9%, а во время повторном голосовании 15 ноября в семи городах — 23,9%.

На 16.00 явка была 22,5%, а на 12.00 — 9,7%.

Источник: ОПОРА

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