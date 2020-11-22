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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

В Украине проходит второй тур местных выборов — список городов и кто баллотируется

22 ноября в 11 городах Украины проходит второй тур местных выборов 2020. Поскольку в первом туре ни один из кандидатов не получил более 50% поддержки среди избирателей.

Где проходит повторное голосование:

  1. Днепр;
  2. Львов;
  3. Ужгород;
  4. Полтава;
  5. Николаев;
  6. Ровно;
  7. Черкассы;
  8. Бердянск (Запорожская область);
  9. Дрогобыч (Львовская область);
  10. Славянск (Донецкая область);
  11. Никополь (Днепропетровская область).

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Кандидаты на должность мэра

Днепр — действующий мэр Борис Филатов (Пропозиция) и Загид Краснов (Гражданская сила).

Львов — действующий мэр Андрей Садовой (Самопоміч) и Олег Синютка (Європейская Солидарность).

Ужгород — действующий мэр Богдан Андреев (самовыдвиженец) и Виктор Щадей (Слуга народа).

Полтава — Александр Мамай (За майбутнє) и Сергей Иващенко (Слуга народа).

Николаев — действующий мэр Александр Сенкевич (Пропозиция) и Владислав Чайка (Оппозиционная платформа — За жизь).

Ровно — Виктор Шакирзян (Рівне разом) и Александр Третьяк (Европейская Солидарность).

Черкассы — действующий мэр Анатолий Бондаренко (За майбутнє) и Виктор Евпак (Голос).

Бердянск — Александр Свидло (Оппозиционная платформа — За жизнь) и Валерий Баранов (За майбутнє).

Дрогобыч — Тарас Кучма (самовыдвиженец) и Андрей Веселый (самовыдвиженец).

Славянск — Павел Придворов (Оппозиционная платформа — За жизнь) и Вадим Лях (Оппозиционный блок).

Никополь — Александр Саюк (За майбутнє) и Руслан Олейник (Слуга народа).

Голосование в условиях коронавируса

Из-за сложной ситуации с распространением коронавируса в Украине, неизменными остаются правила голосования, среди которых:

  • измерение температуры перед входом в избирательный участок;
  • отдельные кабинки для людей с симптомами вирусного заболевания;
  • дезинфекция;
  • безопасная дистанция между участниками избирательного процесса.

Місцеві вибори 2020 правила безпеки

В минувшие выходные, 15 октября, в семи украинских городах также прошло повторное голосование. Явка избирателей во втором туре выборов составила 24%.

Самый высокий показатель зафиксирован в Каменец-Подольском (Хмельницкая обл.) — 34,29% (проголосовал 26751 избиратель).

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