22 ноября в 11 городах Украины проходит второй тур местных выборов 2020. Поскольку в первом туре ни один из кандидатов не получил более 50% поддержки среди избирателей.
Где проходит повторное голосование:
- Днепр;
- Львов;
- Ужгород;
- Полтава;
- Николаев;
- Ровно;
- Черкассы;
- Бердянск (Запорожская область);
- Дрогобыч (Львовская область);
- Славянск (Донецкая область);
- Никополь (Днепропетровская область).
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Кандидаты на должность мэра
Днепр — действующий мэр Борис Филатов (Пропозиция) и Загид Краснов (Гражданская сила).
Львов — действующий мэр Андрей Садовой (Самопоміч) и Олег Синютка (Європейская Солидарность).
Ужгород — действующий мэр Богдан Андреев (самовыдвиженец) и Виктор Щадей (Слуга народа).
Полтава — Александр Мамай (За майбутнє) и Сергей Иващенко (Слуга народа).
Николаев — действующий мэр Александр Сенкевич (Пропозиция) и Владислав Чайка (Оппозиционная платформа — За жизь).
Ровно — Виктор Шакирзян (Рівне разом) и Александр Третьяк (Европейская Солидарность).
Черкассы — действующий мэр Анатолий Бондаренко (За майбутнє) и Виктор Евпак (Голос).
Бердянск — Александр Свидло (Оппозиционная платформа — За жизнь) и Валерий Баранов (За майбутнє).
Дрогобыч — Тарас Кучма (самовыдвиженец) и Андрей Веселый (самовыдвиженец).
Славянск — Павел Придворов (Оппозиционная платформа — За жизнь) и Вадим Лях (Оппозиционный блок).
Никополь — Александр Саюк (За майбутнє) и Руслан Олейник (Слуга народа).
Голосование в условиях коронавируса
Из-за сложной ситуации с распространением коронавируса в Украине, неизменными остаются правила голосования, среди которых:
- измерение температуры перед входом в избирательный участок;
- отдельные кабинки для людей с симптомами вирусного заболевания;
- дезинфекция;
- безопасная дистанция между участниками избирательного процесса.
В минувшие выходные, 15 октября, в семи украинских городах также прошло повторное голосование. Явка избирателей во втором туре выборов составила 24%.
Самый высокий показатель зафиксирован в Каменец-Подольском (Хмельницкая обл.) — 34,29% (проголосовал 26751 избиратель).