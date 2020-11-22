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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Другий тур місцевих виборів: яка явка виборців на 20.00

За даними громадської мережі Опора, під час повторного голосування на виборах мерів міст у 11 містах України явка виборців на момент закриття дільниць, тобто на 20.00, склала 29,23% (похибка – 1,3%).

На місцевих виборах 25 жовтня явка на цю годину становила 35,9%, а під час час повторного голосування 15 листопада у семи містах – 23,9%.

На 16.00 явка была 22,5%, а на 12.00 – 9,7%.

 

Джерело: ОПОРА

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