Более 20 случаев голосования избирателей вне кабинки зафиксировали наблюдатели Опоры во время второго тура местных выборов 2020 во Львове и Дрогобиче.

В частности, во Львове на 14 избирательных участках таких нарушений зафиксировано около 20.

Кроме того, на участках в Дрогобыче было три таких случая.

Согласно ч. 5 ст. 248 Избирательного кодекса, бюллетень заполняется избирателем лично в кабинке для тайного голосования.

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Второй тур выборов в Дрогобыче

В Дрогобыче Львовской области во втором туре местных выборов 2020 года за кресло мэра борются действующий мэр Тарас Кучма (самовыдвиженец) и генеральный директор ООО Брати Андрей Веселый (самовыдвиженец).

Во Львове на кресло мэра претендуют действующий голова Андрей Садовый и кандидат от Европейской солидарность Олег Синютка.