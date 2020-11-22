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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Во Львове и Дрогобыче избиратели голосуют за пределами кабинки — Опора

Более 20 случаев голосования избирателей вне кабинки зафиксировали наблюдатели Опоры во время второго тура местных выборов 2020 во Львове и Дрогобиче.

В частности, во Львове на 14 избирательных участках таких нарушений зафиксировано около 20.

Кроме того, на участках в Дрогобыче было три таких случая.

Согласно ч. 5 ст. 248 Избирательного кодекса, бюллетень заполняется избирателем лично в кабинке для тайного голосования.

Читайте: Второй тур местных выборов 2020 проходит без серьезных нарушений — ЦИК

Голосування за межами кабінки

Фото: Опора

Второй тур выборов в Дрогобыче

В Дрогобыче Львовской области во втором туре местных выборов 2020 года за кресло мэра борются действующий мэр Тарас Кучма (самовыдвиженец) и генеральный директор ООО Брати Андрей Веселый (самовыдвиженец).

Во Львове на кресло мэра претендуют действующий голова Андрей Садовый и кандидат от Европейской солидарность Олег Синютка.

Источник: ОПОРА

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