Більше 20 випадків голосування виборців за межами кабінки зафіксували спостерігачі Опори під час другого туру місцевих виборів 2020 у Львові та Дрогобичі.

Зокрема, у Львові на 14 виборчих дільницях таких порушень зафіксовано близько 20.

Окрім того, на дільницях у Дрогобичі було три таких випадки.

Згідно з ч. 5 ст. 248 Виборчого кодексу, бюлетень заповнюється виборцем особисто в кабінці для таємного голосування.

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Другий тур виборів у Дрогобичі

У Дрогобичі Львівської обаласті у другому турі місцевих виборів 2020року за крісло мера борються чинний мер Тарас Кучма (самовисуванець) та генеральний директор ТОВ Брати Андрій Веселий (самовисуванець).

У Львові на крісло мера претендують чинний міський голова Андрій Садовий та кандидат від Європейської солідарність Олег Синютка.