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Факты / Украина / Общество
Софія Телішевська |

На Донбассе боевики шесть раз нарушили режим “тишины”

За прошедшие сутки, 22 ноября, российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов украинские военнослужащие не пострадали.

Так, в пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска открыли огонь из автоматического станкового гранатомета, а неподалеку Новолуганского — с станковой противотанкового гранатомета.

В районах населенных пунктов Шумы и Водяное враг применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного оккупанты провели дистанционное минирование позиций украинских войск, используя мины ПОМ-2.

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О нарушении режима прекращения огня и дерзкое использование запрещенных мин вооруженными формированиями Российской Федерации через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

Обмен пленными

Украинская сторона в составе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе предлагает провести обмен удерживаемыми до 24 декабря этого года, а именно к Рождеству.

Однако пока РФ блокирует рассмотрение этого вопроса.

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